"Если Дзюба будет в хорошей форме и таком же настроении, если он будет сильнейшим, то его вызовут. Надо дождаться возвращения на международные соревнования, тогда этот вопрос можно будет обсуждать всерьез", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России одержала победу со счетом 5:0 над национальной командой Гренады. Нападающий Артем Дзюба в той встрече отметился забитым мячом, который стал 31-м в его карьере на уровне сборной, этот гол позволил Дзюбе стать рекордсменом по количеству забитых мячей в составе национальной команды России.
Также команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Замбии со счетом 5:0. В июне национальная команда России примет на своем поле Нигерию, а также проведет выездную встречу с Белоруссией.
Черданцев: Дзюбу вновь вызовут в сборную, если он будет в хорошей форме и таком же настроении
Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о будущем Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: РФС