«Часто слышу: вот он загубил свою карьеру. Родившись в Валуйках, я даже мечтать не мог, что отыграю за главную сборную страны порядка 50 игр и съезжу на два Евро и на один ЧМ. Я поиграл в «Зените» и в «Спартаке», куда вообще не попасть. И я далеко не последний футболист. И что? Это плохая карьера? Да, по потенциалу наверняка можно было добиться большего, но в то же время я мог из-за травм закончить с футболом, даже не начав толком играть», — отметил Кокорин «РБ Спорт».
Александр Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год, становился чемпионом и обладателем Кубка России в их составе. В общей сложности он провел за «Зенит» 92 матча, забил 34 гола и отдал 12 результативных передач.
Также Александр Кокорин играл за «Спартак» — всего 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
С 2011 года Кокорин привлекался к играм за сборную России. За это время он провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Он принимал участие в таких значимых турнирах, как Евро-2012, Чемпионат мира 2014 и Евро-2016.
Кокорин не считает, что загубил карьеру: поиграл в "Зените" и в "Спартаке". Это плохая карьера?
Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин ответил на критику в свой адрес, связанную с нереализованным потенциалом.
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