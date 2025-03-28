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ЛокомотивЗавершен

Галактионов - после разгрома от "Крыльев": комментировать тут нечего

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (1:5).
Фото: ФК "Локомотив"
"Факторов много. Какой-то явной причины нет. Комментировать тут нечего. Результат понятен, счет понятен. Все у них залетало. Это как в матче со "Спартаком": 10 минут — 0:3. И тут то же самое в самом начале встречи. Это бьет по голове сильно, и возвращаться очень тяжело. Страсть и желание Самары сегодня решили исход. Болезненное поражение. Счет обескураживает сегодня", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" 28 марта на выезде проводил матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. В соперниках были самарские "Крылья Советов", и "железнодорожники" потерпели поражение со счётом 1:5. Оно стало для красно-зелёных самым крупным в текущем сезоне.

У "Локомотива" в активе так и осталось 40 очков, которые позволяют команде Михаила Галактионова на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб 5 апреля на своём поле сыграет против петербургского "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по московскому времени.

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