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Главный тренер сборной России Карпин назвал самые раздражающие его вопросы

Валерий Карпин рассказал, какие вопросы журналистов его бесят.
Фото: сборная России
- Какой вопрос не люблю больше всего? Их столько… Миллион вопросов. Например, про капитана (в сборной). Вопрос о том, мог ли бы человек прожить на 30 тысяч в месяц, — бесячий? Нет, не бесячий. Но я не понимаю, для чего он. Про футбольную столицу России? Бесячий. Какая разница, где эта столица?

Напомним, летом прошлого года Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано еще на четыре года. В феврале нынешнего года Карпин объявил о своем уходе с поста наставника "Ростова", который он занимал с весны 2022-го.

Ранее в сми появилась информация о том, что осенью этого года сборная России может провести товарищескую встречу с командой Бразилии.

Источник: "Матч ТВ"

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