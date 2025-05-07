"Думаю, теперь Черышеву будет тяжело попасть в топ-клуб РПЛ, а что-то другое ему вряд ли интересно. К тому же, команды все больше доверяют молодым футболистам. Поэтому я с трудом верю, что мы увидим Черышева в нашем чемпионате", - сказал Дьяков "РБ Спорт".
Ранее стало известно об отказе греческого "Паниониса" продлевать контракт с Денисом Черышевым. Российский воспитанник мадридского "Реала" в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал пять ассистов во втором дивизионе чемпионата Греции.
Дьяков оценил шансы Черышева перейти в российский топ-клуб
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков оценил шансы полузащитника "Паниониса" Дениса Черышева перейти в российский топ-клуб.
Фото: ФК "Панионис"