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Дьяков оценил шансы Черышева перейти в российский топ-клуб

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков оценил шансы полузащитника "Паниониса" Дениса Черышева перейти в российский топ-клуб.
Фото: ФК "Панионис"
"Думаю, теперь Черышеву будет тяжело попасть в топ-клуб РПЛ, а что-то другое ему вряд ли интересно. К тому же, команды все больше доверяют молодым футболистам. Поэтому я с трудом верю, что мы увидим Черышева в нашем чемпионате", - сказал Дьяков "РБ Спорт".

Ранее стало известно об отказе греческого "Паниониса" продлевать контракт с Денисом Черышевым. Российский воспитанник мадридского "Реала" в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал пять ассистов во втором дивизионе чемпионата Греции.

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