"Никита талантливый футболист, но иногда незаслуженно находится в тени других. По-моему ни разу не получал приз лучшему игроку. Но это мощный пахарь. По нему зондирует почву не только "Локомотив", но большего сказать сейчас не могу", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
В текущем сезоне Никита Каккоев провел за "Пари НН" во всех турнирах 28 матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего центрального защитника в 1 миллион евро, контракт игрока с нижегородцами истекает летом 2026 года. Ранее футболист выступал на "Томь" и "Зенит-2", а также вызывался в молодежные сборные России разных возрастов.
Гендир "Пари НН": по Каккоеву зондирует почву не только "Локомотив"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из клуба Никиты Каккоева.
Фото: ФК "Пари НН"