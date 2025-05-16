«ЦСКА — главная команда весны. На этом отрезке «армейцы» набрали больше всех очков, а из клуба мы не слышим никаких новостей о скандалах и беспокойствах. ЦСКА и до зимы играл в узнаваемый футбол, просто команда не очень реализовывала свои моменты. А весной это изменилось. Как ни крути, в команду ещё пришли сильные футболисты. Теперь у Николича есть несколько сочетаний в атаке, а Кисляк и Глебов уже сегодня доставляют много головной боли соперникам.
Все ждали успехов от Пьянича, а в итоге решающую роль в ЦСКА стал играть Кисляк. Матвей — открытие, которое дал нам тренерский штаб. Очень не хочется его сглазить. У Кисляка и Пьянича разные игровые характеристики. Но Миралему не хватает остроты, в отличие от Кисляка», — заявил Непомнящий Metaratings.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 30 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Кисляк также недавно дебютировал в составе национальной сборной в матче против Гренады. Матвей появился на поле во втором тайме и провёл на нём 15 минут. Всего у него два матча за национальную команду.
В сентябре 2024 года Пьянич присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента. За это время он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона, и существует возможность его продления ещё на один год. Текущая рыночная стоимость 35-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 28 туров, заработав 55 очко.
Непомнящий: все ждали успехов от Пьянича, а в итоге решающую роль в ЦСКА стал играть Кисляк
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отметил прогресс армейцев и выделил полузащитника Матвея Кисляка как важнейшего игрока весеннего отрезка.
Фото: ФК ЦСКА