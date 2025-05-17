«Назову двух бразильцев: Антонио Жедера и Жеана. А русские защитники? Я играл с ними в одной команде. Так что на тренировках было сложнее всего! Игнашевич, братья Березуцкие — лучшие игроки обороны в истории России», — заявил Вагнер Лав Sport24.
Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ним армейцы выиграли свой единственный европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году. Также бразильский форвард 4 раза выигрывал Российскую Премьер-Лигу и 6 раз Кубок России.
Вагнер Лав назвал самых сильных защитников, против которых он играл в РПЛ
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав поделился, кто из защитников доставлял ему больше всего проблем в российском чемпионате.
Фото: ФК ЦСКА