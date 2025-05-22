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"СЭ": "Крылья Советов" прошли лицензирование, "Черноморец" - нет

"Черноморец" не прошел лицензирование для участия в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По данным источника, "Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне 2025/2026. Также сообщается, что "Черноморцу" не был предоставлен такой документ.

Самарцы набрали 30 очков в 29 турах чемпионата России и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.

Новороссийская команда по итогам 33 туров имеет в своем активе 61 очко и занимает 3-е место в таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей.

Источник: "СЭ"

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