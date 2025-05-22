По данным источника, "Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне 2025/2026. Также сообщается, что "Черноморцу" не был предоставлен такой документ.
Самарцы набрали 30 очков в 29 турах чемпионата России и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.
Новороссийская команда по итогам 33 туров имеет в своем активе 61 очко и занимает 3-е место в таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Крылья Советов" прошли лицензирование, "Черноморец" - нет
"Черноморец" не прошел лицензирование для участия в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"