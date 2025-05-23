"Надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами. А дальше все будет зависеть от его желания и состояния здоровья. Пока все в порядке. Мы видим, что он продолжает выручать и иногда творит чудеса в воротах", - цитирует Бабаева "СЭ".
Игорь Акинфеев дебютировал за основной состав ПФК ЦСКА в 2003 году - голкипер провел за "армейцев" во всех турнирах 795 матчей, пропустил 717 голов и сохранил свои ворота "сухими" в 330-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего вратаря в 1 миллион евро, контракт Акинфеева с клубом истекает летом следующего года.
Голкипер дебютировал в составе сборной России в апреля 2004 года и провел за национальную команду 111 матчей. Акинфеев - рекордсмен среди голкиперов по количеству проведенных матчей за сборную России.
Бабаев: надеюсь, Игорь еще как минимум сезон проведет с нами
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на то, что голкипер Игорь Акинфеев не будет завершать карьеру профессионального футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА