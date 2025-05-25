"Марко Николич - лучший тренер РПЛ. Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. Армейцы сносят всех на своем пути, не проиграли в 2025 году ни одного матча", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
ЦСКА под руководством Николича занял третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Также армейский клуб вышел в Суперфинал Кубка России, где за трофей поборется с "Ростовом". Решающая игра за титул состоится 1 июня в Москве.
Мостовой: Николич - лучший тренер РПЛ в сезоне
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал Марко Николича из ЦСКА лучшим тренером РПЛ в прошедшем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА