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Мостовой: Николич - лучший тренер РПЛ в сезоне

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал Марко Николича из ЦСКА лучшим тренером РПЛ в прошедшем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Марко Николич - лучший тренер РПЛ. Посмотрите, как ЦСКА играет после зимней паузы. Армейцы сносят всех на своем пути, не проиграли в 2025 году ни одного матча", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

ЦСКА под руководством Николича занял третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Также армейский клуб вышел в Суперфинал Кубка России, где за трофей поборется с "Ростовом". Решающая игра за титул состоится 1 июня в Москве.

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