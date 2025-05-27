"Никаких увольнений в "Зените" не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать", — сказал Орлов "Чемпионату".
Ранее сообщалось, что на фоне неудачного выступления "Зенита" в год столетия клуба Медведев и Семак могут быть отправлены в отставку. Одними из претендентов на их замену назывались генсек РФС Максим Митрофанов и рулевой сборной России Валерий Карпин.
Орлов сообщил, что Медведев и Семак сохранят посты в "Зените"
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что председатель правления "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак не будут уволены по итогам сезона.
Фото: ФК "Зенит"