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Metaratings: "Спартак" не будет продлевать контракт с полузащитником Игнатовым

Михаил Игнатов покинет московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" не станет подписывать новый контракт с атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым. Действующее соглашение 25-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, истекает в конце этого года.

Сообщается, что воспитанником академии красно-белых интересуется ряд клубов из верхней половины таблицы РПЛ.

В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за столичную команду в чемпионате и 6 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 432 минуты и не отметился голевыми действиями.

Источник: Metaratings

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