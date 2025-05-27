По информации источника, московский "Спартак" не станет подписывать новый контракт с атакующим полузащитником Михаилом Игнатовым. Действующее соглашение 25-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, истекает в конце этого года.
Сообщается, что воспитанником академии красно-белых интересуется ряд клубов из верхней половины таблицы РПЛ.
В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за столичную команду в чемпионате и 6 играх Кубка России, в которых провел на поле всего 432 минуты и не отметился голевыми действиями.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" не будет продлевать контракт с полузащитником Игнатовым
Михаил Игнатов покинет московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"