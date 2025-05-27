По информации инсайдера Карпова, РФС официально разрешил специалисту одновременно трудиться в клубе и сборной.
Контракт с «Динамо» будет рассчитан на три сезона — до лета 2028 года. Общий доход тренера составит €3 миллиона в год: в сборной его зарплата снизится с €1,8 млн до €600 тысяч, а в московском клубе он будет получать €2,4 млн.
При этом в соглашении предусмотрен особый пункт: если Россия вернется на международную арену, Карпин сможет доработать в «Динамо» до ближайшего трансферного окна, прежде чем полностью сосредоточится на сборной.
Ожидается, что контракт с «Динамо» будет подписан после июньских матчей сборной России против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня), однако официальное объявление может быть отложено, чтобы не отвлекать внимание от национальной команды.
Карпов: Карпин возглавит "Динамо" до 2028 года и будет совмещать работу с постом тренера сборной
Валерий Карпин станет главным тренером московского «Динамо» и будет совмещать эту должность с работой в национальной сборной России.
Фото: РФС