"Аренда Захаряна в "Спартак"? Конечно, было бы здорово увидеть такого талантливого игрока в составе красно-белых. Он бы однозначно усилил "Спартак". Но я желаю Арсену прежде всего залечить свои травмы и добиться успеха в Испании. Следующий сезон станет для него решающим", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Российский полузащитник Арсен Захарян является игроком испанского клуба "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. Однако из-за множества различных травм он в текущем сезоне всего появился на поле в официальных матчах 4 раза, за которые забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Действующий контракт хавбека с испанцами рассчитан на срок до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Рианчо: было бы здорово увидеть Захаряна в составе "Спартака"
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике испанского "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
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