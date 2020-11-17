Геркус заявил, что для него сейчас ответ очевиден. По мнению функционера, "Зенит" не может бороться со "Спартаком" за это звание.
"Если сейчас провести опрос, моё предположение – "Спартак", конечно, выиграет. "У "Зенита" одна из задач, которую я формулировал как руководитель направления стратегии, на которую клуб тратил усилия, но которая не достигнута, – это федерализация бренда, стать федеральной командой, за которую болеют повсеместно", - сказал Геркус на YouTube-канале "Рашен Football".
При этом Геркус признал, что реализовать данную стратегию питерскому клубу так и не удалось, несмотря на крупные инвестии.
Геркус назвал самую популярную команду России
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о спорах, связанных с тем, какой клуб является самым популярным в России.
Фото: ТАСС
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