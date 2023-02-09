– Непростой для нас матч получился, хороший соперник. Хорошо, что выиграли и заодно проверили себя – отличный спарринг. В первом тайме они играли очень глубоко, в пять защитников, поэтому мы не создали слишком много моментов. Еще мы находимся под нагрузками, это тоже сказалось. Я попросил у Бакаева уступить мне штрафной и сказал, что забью. Он согласился и дал мне мяч, вот и все, – цитирует Сутормина пресс-служба сине-бело-голубых.
Сегодня, 9 февраля, "Зенит" нанес минимальное поражение армянскому "Урарту" в контрольной встрече на тренировочном сборе в ОАЭ. Матч прошел в Дубае на стадионе "Аль-Шабаб" и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака. Главным арбитром игры был серб Душан Димитриевич. Автором единственного мяча на 64-й минуте стал полузащитник российской команды Алексей Сутормин, который реализовал штрафной удар.
Сутормин – о победе над "Урарту": мы находимся под нагрузками. Хорошо, что выиграли
Алексей Сутормин, полузащитник "Зенита" и автор единственного гола, объяснил тяжелую победу над армянским "Урарту" (1:0) в контрольном матче в ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"