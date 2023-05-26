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Sabah: "Зенит" заинтересован в приобретении венгерского защитника "Фенербахче" Салаи

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Венгерский футболист "Фенербахче" Аттила Салаи может продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.
Фото: Global Look Press
По сведениям СМИ, "Зенит" проявляет интерес к 25-летнему венгру Аталле Салаи, играющему на позиции центрального защитника. Конкуренцию российскому клубу в подписании футболиста составят "Валенсия", "Эвертон" и "Вольфсбург". "Фенербахче" готов отпустить венгра за 20 млн евро.

В этом сезоне Салаи провел в майке "Фенербахче" 49 игр. В них он сумел забить 3 гола и оформить 2 голевых паса. В активе Атиллы 1 гол в 33 встречах за сборную Венгрии. Трудовое соглашение Салаи с турецким грандом рассчитано до конца июня 2025 года. Его трансферная цена, по данным Transfermarkt, составляет 14 млн евро.

Источник: Sabah


Зенит Фенербахче Салаи
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