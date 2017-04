Садио Мане рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне

Травма полузащитника "Ливерпуля" Садьо Мане может оказаться серьезнее, чем планировалось изначально.По информации сразу ряда британских изданий, включая The Guardian, The Telegraph, Daily Mail и The Times, в клубе растут опасения, что игрок может пропустить остаток сезона.Окончательный диагноз будет вынесен завтра. Мане пропустит не менее двух недель, но существует значительная вероятность, что он выбыл до конца сезона.