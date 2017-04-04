Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Садио Мане рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне

Травма полузащитника "Ливерпуля" Садьо Мане может оказаться серьезнее, чем планировалось изначально.

По информации сразу ряда британских изданий, включая The Guardian, The Telegraph, Daily Mail и The Times, в клубе растут опасения, что игрок может пропустить остаток сезона.

Окончательный диагноз будет вынесен завтра. Мане пропустит не менее двух недель, но существует значительная вероятность, что он выбыл до конца сезона.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 01:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.