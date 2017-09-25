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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" в Перми разгромил "СКА-Хабаровск"
В матче 11-го тура чемпионата России "Амкар" взял верх над "СКА-Хабаровск".
Чемпионат России
11 тур
"Амкар" - "СКА-Хабаровск" 3:0
Голы: Гол, 40, Бодул, 87, Камолов, 90+3
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, (Рязанцев, 65), Прокофьев, (Бодул, 86).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович, (Казанков, 70).
Предупреждения: Эдиев, 72, Занев, 90+2
Чемпионат России
11 тур
"Амкар" - "СКА-Хабаровск" 3:0
Голы: Гол, 40, Бодул, 87, Камолов, 90+3
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, (Рязанцев, 65), Прокофьев, (Бодул, 86).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович, (Казанков, 70).
Предупреждения: Эдиев, 72, Занев, 90+2
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