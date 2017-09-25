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"Амкар" в Перми разгромил "СКА-Хабаровск"

В матче 11-го тура чемпионата России "Амкар" взял верх над "СКА-Хабаровск".

Чемпионат России

11 тур

"Амкар" - "СКА-Хабаровск" 3:0

Голы: Гол, 40, Бодул, 87, Камолов, 90+3

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, (Рязанцев, 65), Прокофьев, (Бодул, 86).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович, (Казанков, 70).

Предупреждения: Эдиев, 72, Занев, 90+2
Теги: Амкар СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:55
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Как-то ожидаемо..хабаровчане домашняя команда...

Перелёты.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Как-то ожидаемо..хабаровчане домашняя команда...
Регистрация: 21.11.2016
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