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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото)
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал отметку в 200 матчей за красно-белых. Футболист сыграл 200-ю игру во встрече 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (2:1).
"Матч против "Ахмата" стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке "Спартака". Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.
Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба "Спартак", биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю "Спартака" вместе с вами! Один за всех и все за одного!", - написал Комбаров в "Инстаграме".
"Матч против "Ахмата" стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке "Спартака". Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.
Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба "Спартак", биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю "Спартака" вместе с вами! Один за всех и все за одного!", - написал Комбаров в "Инстаграме".
Матч против «Ахмата» стал для меня 200 в чемпионатах страны в футболке «Спартака» Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе «красно-белых», никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки. Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами! Один за всех, и все за одного!
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