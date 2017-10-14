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Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал отметку в 200 матчей за красно-белых. Футболист сыграл 200-ю игру во встрече 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (2:1).

"Матч против "Ахмата" стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке "Спартака". Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.

Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба "Спартак", биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю "Спартака" вместе с вами! Один за всех и все за одного!", - написал Комбаров в "Инстаграме".

Матч против «Ахмата» стал для меня 200 в чемпионатах страны в футболке «Спартака» Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе «красно-белых», никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки. Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами! Один за всех, и все за одного!

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Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 15:47
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(3)
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Но у них у всех есть одна общая особенность: на них никто никогда не гнал, как это делает омерзительная спартаковская общественность в отношении своих. Тьфу, свиньи....

в том году сначала на руках носили того же Жулиано вместе с Луческу когда в говночашке Дандлоки и Маккаби пивные обыгрывали,а к концу чемпионата говном поливали,даже Ивановича того же критиковали,так что не нужно тут рассказывать,а того же Комбарова в основном бомжеконский кагал критикует
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
сскажи это Жулиано,Маку,Рондону,Ансальди и еще целой пачке легионеров которые деградировали в зените

Уже позвонил, два последних сказали, что их продали по собственному желанию и за большие деньги, Жулиано сказал, что боится конкуренции, с Маком просто не угадали.
Но у них у всех есть одна общая особенность: на них никто никогда не гнал, как это делает омерзительная спартаковская общественность в отношении своих. Тьфу, свиньи....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
в среднем у них срок годности сезон-полтора, и от футболиста, с ярлыком "некачественный", "избавляются", или "не соответствуют уровню", правда какому не понятно, да им и всё равно, лишь бы "избавится"

расскажи это Жулиано,Маку,Рондону,Ансальди и еще целой пачке легионеров которые деградировали в зените
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:23) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ведь он прав, в спартаке это действительно большое достижение, в среднем у них срок годности сезон-полтора, и от футболиста, с ярлыком "некачественный", "избавляются", или "не соответствуют уровню", правда какому не понятно, да им и всё равно, лишь бы "избавится". Комбаров много раз попадал под ярую критику оголтелой красно-белой массы, сколько раз его списывали, но удержался, молодец. не каждой свинье дано.

пс: слова в кавычках взяты из повседневного спартаковского лексикона.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:00) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления,200 матчей это серьёзно.
Регистрация: 12.02.2013
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