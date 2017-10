Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото)

Матч против «Ахмата» стал для меня 200 в чемпионатах страны в футболке «Спартака» Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе «красно-белых», никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки. Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба «Спартак», биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю «Спартака» вместе с вами! Один за всех, и все за одного!

A post shared by Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) on Oct 14, 2017 at 4:42am PDT