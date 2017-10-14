Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото)

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал отметку в 200 матчей за красно-белых. Футболист сыграл 200-ю игру во встрече 13-го тура РФПЛ с "Ахматом" (2:1)."Матч против "Ахмата" стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке "Спартака". Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки.Я очень рад, что могу каждый раз снова и снова выходить на поле стадионов России и Европы с ромбом на груди и биться за имя великого клуба "Спартак", биться за команду, за болельщиков, за свою семью, родных и близких. Это большая честь для меня быть в этой команде и писать историю "Спартака" вместе с вами! Один за всех и все за одного!", - написал Комбаров в "Инстаграме".