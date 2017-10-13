Кирилл Панченко: первый реабилитационный период завершен, теперь все на стадион болеть за "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что завершил первый реабилитационный период после травмы.Напомним, 27-летний Панченко получил травму передней крестообразной связки колена и пропустит около полугода."Первый реабилитационный период в клинике "Вилла Стюарт" завершен. Огромное спасибо всем физиотерапевтам и врачам! Вы профессионалы своего дела! Теперь домой... Завтра все на стадион болеть за наших. Удачи, братья, нам всем", – написал Панченко.