Как сообщает Чемпионат.ком со ссылкой на Marca "Барселона" решила понизить свои финансовые запросы в отношении полузащитника сборной Бразилии, и теперь готова отпустить его за 100 млн. евро.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хотела за 27-летнего бразильца порядка 120 млн. евро, либо рассматривала его трансфер в качестве элемента по сделке с трансфером Неймара.
Также, ранее ESPN сообщал что "Барселона" планирует выручить на летнем трансферном окне ещё порядка 150 млн. евро, в связи с необходимостью сбалансировать бюджет после приобретения де Йонга и Гризманна.
В прошедшем сезоне Коутиньо принял участие в 54 матчах, отметился 11 голами и 5 голевыми передачами.
"Барселона" одешевила Коутиньо
Чемпион Испании "Барселона", желая продать 27-летнего полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна, снижает на него цену
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