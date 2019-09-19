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В "Барселоне" считают, что Де Лигт перешел в "Ювентус" из-за денег

Главный исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау заявил, что защитник Маттейс Де Лигт перешел в "Ювентус" ради денег.

"Барселона" летом считалась фаворитом в борьбе за Де Лигта, но он в итоге выбрал "Ювентус". По информации СМИ, он подписал контракт на пять лет с зарплатой в 8 млн, плюс 4 млн бонусов.

"Мы сделали ему предложение, но он предпочел "Ювентус", поскольку итальянские законы позволяют получать на руки большую долю от зарплаты.

Мы очень сильно старались его заполучить. Наш клуб делал все возможно. Мы сделали два предложения и были готовы отдать игроков взамен. А вот "ПСЖ" никогда особо не претендовал на него", — цитирует Грау Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: де Лигт Барселона Ла Лига Ювентус Серия А
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