Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем отличается от нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) Златана Ибрагимовича, передает Marca.
По словам аргентинца, в отличие от португальца и шведа, он не любит говорить о себе.
"Я предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди. Я ведь знаю, кем являюсь, чего достиг и что могу еще сделать, но держу это все в себе.
Вообще, я не люблю говорить о себе, мне нравится говорить о команде", — заявил Месси.
"Газета.ру"
Месси: не люблю говорить о себе. Предпочитаю, чтобы обо мне говорили люди
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