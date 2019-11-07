Названо имя потенциального тренера "Барселоны"

Аргентинец Клаудио Борги рассказал, кто может возглавить каталонскую "Барселону" после отставки Эрнесто Вальверде, передает TNT Sports.По информации специалиста, возглавить испанский клуб может наставник "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо. Он тренирует аргентинский клуб с 2014 года, за это время команда дважды становилась победителем Кубка Либертадорес."Дела у Вальверде сейчас плохи, а Гальярдо является одним из лучших тренеров в мире. Я это узнал от прямого источника", — заявил Борги.