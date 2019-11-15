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Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.

"Фати? Думаю, его подвозит отец. Впрочем, как и 30-летнего Альбу, который до сих пор не имеет водительских прав. Он даже не хочет сдавать экзамены. Он даже не пробовал", — цитируют Пике в официальном "твиттере" ESPN.

Ранее стало известно, что Жерар Пике и его партнёр по сборной Испании Серхио Рамос могут сыграть на Олимпийских играх в Токио — 2020. Также Пике оценил свои доходы: "Больше бюджета "Эспаньола" на этот год".

"Чемпионат"


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Теги: Пике Альба Барселона Ла Лига
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