Представители "Атлетико" ведут переговоры с "ПСЖ" по Кавани в Париже

"Атлетико" намерен подписать форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.Как сообщил журналист Антонио Руис в эфире радиостанции COPE, представители мадридцев – спортивный директор Андреа Берта и, возможно, исполнительный директор Мигель Анхель Хиль – прибыли в Париж для переговоров о переходе уругвайца.Испанский клуб намерен приобрести Кавани в период зимнего трансферного окна, однако ему придется убедить форварда согласиться на меньшую зарплату, чем он получает в "ПСЖ".Ранее сообщалось, что Кавани согласовал трехлетний контракт с "Атлетико" и будет получать 12 млн евро в год.