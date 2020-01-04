» » Представители "Атлетико" ведут переговоры с "ПСЖ" по Кавани в Париже

Представители "Атлетико" ведут переговоры с "ПСЖ" по Кавани в Париже

"Атлетико" намерен подписать форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

Как сообщил журналист Антонио Руис в эфире радиостанции COPE, представители мадридцев – спортивный директор Андреа Берта и, возможно, исполнительный директор Мигель Анхель Хиль – прибыли в Париж для переговоров о переходе уругвайца.

Испанский клуб намерен приобрести Кавани в период зимнего трансферного окна, однако ему придется убедить форварда согласиться на меньшую зарплату, чем он получает в "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Кавани согласовал трехлетний контракт с "Атлетико" и будет получать 12 млн евро в год.

Sports.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Атлетико ПСЖ Кавани Ла Лига Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 19 40
2 Барселона 18 39
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 18 10
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 18 45
2 Марсель 19 38
3 Ренн 18 33
4 Лилль 19 31
5 Нант 19 29
6 Реймс 18 28
...
20 Тулуза 19 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

«Спартак» не пустил Айртона в сборную, Головин помог Морено начать с победы, ЦСКА уступает в борьбе за новичков
Линекер: уважаю достижения Фергюсона, но Гвардиола изменил футбол в АПЛ
Погба решился на операцию из опасений не сыграть на чемпионате Европы - 2020
Представители "Атлетико" ведут переговоры с "ПСЖ" по Кавани в Париже
Халльфредссон стал игроком "Падовы" 1
"Лестер" нанес поражение "Уигану"
"Атлетико" одержал победу над "Леванте"
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
"Спартак" поздравил Промеса с днем рождения
"Реал" и "Ливерпуль" интересуются форвардом "Лилля" Осименом
Луис рассказал, в какую видеоигру играл Азар в "Челси" перед матчами
"Бешикташ" хочет снова арендовать Кариуса у "Ливерпуля"
"Ювентус" решил не продавать Рабьо этой зимой
"Лестер" хочет арендовать Демирала
Кастильо - о выступлениях "Ливерпуля": у нас менталитет победителей 1
Ван Бронкхорст возглавил китайский клуб
Фердинанд: в "Ливерпуле" лишь Милнер выигрывал АПЛ. Когда я приходил в "МЮ", клуб уже привык брать золото
Михайлович - о Златане в "Милане": в "Болонье" ему было бы веселее. Теперь я должен побить его на поле
"Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона"
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в Кубке Англии
"Реал" в гостях разгромил "Хетафе"
Кройф стал главным тренером сборной Эквадора
Зарплата Нюбеля в "Баварии" составит 5,5 млн евро, "Шальке" предлагал 7 млн
Гвардиола оценил свою работу в "Ман Сити" в этом сезоне: каждый год ощущаю, что провалился
Головин помог "Монако" обыграть "Реймс" в Кубке Франции 11
Тодибо близок к переходу в "Милан"
В Гане уволили тренеров мужской и женской сборных по футболу
Томассон станет новым тренером "Мальме"
Нехайчик вернулся в БАТЭ
Нюбель лишен капитанской повязки в "Шальке" после договоренности о переходе в "Баварию"
Все новости