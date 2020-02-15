Матч "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара на свалке

Как сообщает официальный сайт "Эйбара", встреча 24-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" перенесена на неопределенный срок.



Причиной этому послужил пожар на мусорном полигоне. Королевская испанская футбольная федерация сочла необходимым перенести матч в связи с загрязнением воздуха.



"Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне чемпионата Испании набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Эйбар" находится на 16-м месте, имея в активе 24 очка.