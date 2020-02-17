Нигматуллин - о голе Смолова "Реалу": надеюсь, это не последний

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал забитый мяч Федора Смолова во вчерашнем матче "Сельты" против мадридского "Реала".
Фото: twitter.com/LaLiga
"Конечно, в 30 лет непросто переезжать в другую страну, нужно отдать должное смелости Федора перед европейским чемпионатом. Было важно забить как можно быстрее, он это сделал в своей третьей игре. Хороший результат, но я надеюсь, что этот гол — не последний.

Приятно, что ему уже доверяют место в стартовом составе в матче против "Реала"? Ему же не 20 лет, знали для чего берут. Возможно, были вопросы по его подготовке. Скорее всего, только наполовину он был готов, но функциональную подготовку форсировали, сейчас он от матча к матчу будет набирать кондиции", — цитирует Нигматуллина Sport24.

Напомним, что Федор Смолов отличился во вчерашнем матче "Сельты" на выезде против мадридского "Реала" на восьмой минуте после передачи от Яго Аспаса. Матч закончился вничью - 2:2.

Федор Смолов был арендован до конца сезона клубом из Виго в зимнее трансферное окно у московского "Локомотива".

"Сельта" после 24-го тура занимает 17-е место в чемпионате Испании, располагаясь вплотную к зоне вылета.


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Теги: Примера Смолов Нигматуллин Сельта Реал
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