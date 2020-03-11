По информации El Chiringuito, "Бавария" заинтересована в трансфере Крооса в летнее трансферное окно. Руководство мюнхенского клуба уже начало переговоры с 30-летним футболистом.
Напомним, что Кроос выступал за "Баварию" в период с 2007-го по 2014-й год. Полузащитник трижды выигрывал с "Баварией" Бундеслигу и один раз становился победителем Лиги чемпионов.
Действующее соглашение Тони Крооса с мадридским "Реалом" рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 на счету Крооса 33 матча во всех турнирах за "Реал", 5 забитых мячей и 9 результативных передач.
Тони Кроос может вернуться в "Баварию"
Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос может вернуться в мюнхенскую "Баварию".
Фото: Twitter
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