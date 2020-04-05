- Когда пройдут еврокубки? Сезон отменяется? Может, завершить его через 3-4 месяца, а затем закончить в декабре финалами Лиги чемпионов и Лиги Европы? Мундиаль пройдет в 2022 году, — написал Касильяс в твиттере.
Однако президент испанской лиги не поддержал такое решение. По словам Хавьера Тебаса, такое положение дел обернется финансовым крахом.
Напомним, практически все футбольные чемпионаты Европы были приостановлены в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Количество зараженных во всем мире перевалило за 1 200 000 человек.
Икер Касильяс предложил завершить текущий сезон зимой
Экс-голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением, что текущий европейский сезон можно закончить в декабре, таким образом лучше подготовиться к чемпионату мира 2022 в Катаре.
Фото: Sportbox
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