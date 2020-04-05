Икер Касильяс предложил завершить текущий сезон зимой

Экс-голкипер мадридского " Реала " и сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением, что текущий европейский сезон можно закончить в декабре, таким образом лучше подготовиться к чемпионату мира 2022 в Катаре.

Фото: Sportbox

- Когда пройдут еврокубки? Сезон отменяется? Может, завершить его через 3-4 месяца, а затем закончить в декабре финалами Лиги чемпионов и Лиги Европы? Мундиаль пройдет в 2022 году, — написал Касильяс в твиттере.



Однако президент испанской лиги не поддержал такое решение. По словам Хавьера Тебаса, такое положение дел обернется финансовым крахом.



Напомним, практически все футбольные чемпионаты Европы были приостановлены в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Количество зараженных во всем мире перевалило за 1 200 000 человек.