"Барселона" хочет обменять у "Интера" Мартинеса на трех своих игроков

"Барселона" продолжает предпринимать попытки заполучить аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Фото: Getty Images
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Барселоны" не готово выплачивать всю сумму отступных, прописанную в контракте Мартинеса, поэтому хотят включить в сделку по переходу аргентинца некоторых своих игроков. Сообщается, что это могут быть Артуро ВИдаль, Хуниор Фирпо и Нелсон Семеду.

"Интер" хочет получить за Лаутаро Мартинеса 90 миллионов евро, полноценный трансфер Артуро Видаля и арендовать на год Антуана Гризманна.

Мартинес выступает за "Интер" с 2018-го года, после перехода из аргентинского "Расинга" за 25 миллионов евро.

Действующий контракт 22-летнего аргентинца с "Интером" рассчитан до июня 2023-го года. Transfermarkt оценивает Мартинеса в 64 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31-м матче за "нерадзурри" во всех турнирах.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Примера Барселона Интер Серия А Мартинес Зарубежные трансферы Видаль Семеду
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Барселона" хочет обменять у "Интера" Мартинеса на трех своих игроков
Лига 1 потеряла 243 миллиона евро из-за досрочного завершения сезона
Наумов - Романцеву: Гильерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет здесь
Бывший пресс-атташе "Спартака": те, кто замешан в травле Федотова - понесут за это ответственность
12 лет назад "Зенит" разбомбил "Баварию". Кто и как добывал великую победу
Бывший пресс-атташе "Спартака": Черчесов принял самое глупое решение, которое я видел в футболе 1
Адвокат Кокорина - об иске телеведущей к игроку: деньги давно лежат у нее на счету 1
Федун: "Спартак-2" продолжит играть в случае вылета в ПФЛ
Чемпионат Португалии может возобновиться в конце мая
"С детства за "Химки", но в Первой лиге". Губерниев рассказал о звонке Сергея Юрана 3
"Вася больше прав, чем его оппонент". Орлов - о конфликте Уткина с Соловьевым 5
"В какую Лумумбу должен ехать Фролов? Мы живём в Лумумбе". Навальный - о Николае Валуеве 14
Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая 3
"Фролов произнёс очевидное". Навальный поддержал голкипера "Крыльев", который раскритиковал правительство России
Мэр Ливерпуля предложил досрочно завершить сезон в АПЛ и признать "Ливерпуль" чемпионом
"Ренн" впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов
Названа дата старта нового сезона Лиги 1
"ПСЖ" посвятил чемпионский титул врачам
Юран: все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать сезон в ФНЛ? 3
Шаронов считает, что после окончания пандемии коронавируса у игроков будут трудности в психологическом плане 4
Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА 2
Директор "Мордовии": сезон в ФНЛ, наверное, не будет доигран
"Зенит" в течение месяца будет доставлять еду бездомным людям 4
Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы "Химки" играли с "Зенитом"? 11
Роналду может быть причастен к тому, что в прессе появилась информация о заболевании Дибалы коронавирусом 1
"Что будет с футболом в России?" Авторское видео Rusfootball.info о возможном завершении РПЛ до установленных сроков 3
Анохин: предлагаю расширить РПЛ до 20 команд, дав шанс "Торпедо" и "Чертаново" 8
Официально: "ПСЖ" — чемпион Франции 1
Геркус рассказал, мог ли Анчелотти возглавить "Локомотив"
УЕФА хочет сохранить все 12 городов и расписание матчей Евро-2020
Все новости