"Барселона" хочет обменять у "Интера" Мартинеса на трех своих игроков

"Барселона" продолжает предпринимать попытки заполучить аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

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По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Барселоны" не готово выплачивать всю сумму отступных, прописанную в контракте Мартинеса, поэтому хотят включить в сделку по переходу аргентинца некоторых своих игроков. Сообщается, что это могут быть Артуро ВИдаль, Хуниор Фирпо и Нелсон Семеду.



"Интер" хочет получить за Лаутаро Мартинеса 90 миллионов евро, полноценный трансфер Артуро Видаля и арендовать на год Антуана Гризманна.



Мартинес выступает за "Интер" с 2018-го года, после перехода из аргентинского "Расинга" за 25 миллионов евро.



Действующий контракт 22-летнего аргентинца с "Интером" рассчитан до июня 2023-го года. Transfermarkt оценивает Мартинеса в 64 миллиона евро.



В нынешнем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса 16 голов и 4 ассиста в 31-м матче за "нерадзурри" во всех турнирах.