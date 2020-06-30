Рейтинг составлен изданием GiveMeSport. За это время аргентинец забил 700 голов и отдал 315 голевых передач. В сумме - 1015 очков.
Следом за Месси в рейтинге расположился Криштиану Роналду. У португальца 728 голов и 258 ассистов (986 баллов). Третий в списке - Златан Ибрагимович. Швед забил 521 мяч и оформил 196 голевых пасов (717 очков).
Также в десятку вошли футболисты: Луис Суарес, Роберт Левандовски, Тьерри Анри, Серхио Агуэро, Уэйн Руни, Самюэль Это’О и Карим Бензема.
Месси - лучший игрок по системе "гол+пас" с 2000 года
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков по системе "гол+пас" с 2000 года.
Фото: Getty Images
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