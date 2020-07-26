- Мы считаем, что у Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе. Но если нам придется столкнуться с трансферами Мурильо и Рафиньи... Подписать еще и этих двух игроков будет очень сложно, - цитирует Моуриньо Faro de Vigo.
Федор Смолов провел в "Сельте" вторую часть сезона-2019/2020. Всего в составе испанского клуба 30-летний россиянин сыграл 14 матчей и забил 2 мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны".
Президент "Сельты": подписать Смолова будет очень сложно
Президент "Сельты" Карлос Моуриньо признался, что его клубу будет сложно подписать форварда "Локомотива" Федора Смолова на постоянной основе.
Фото: AFP
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