В приобретении голландца заинтересован новый главный тренер "сине-гранатовых" Роналд Куман, который хорошо знаком с футболистом по совместной работе в сборной Нидерландов. "Барселона" ещё не делала официального предложения о трансфере "Ливерпулю", сообщает Sky Sports. Сам же Вейналдум доволен своим положением в команде Юргена Клоппа.
Напомним, что Вейналдум стал выступать за "Ливерпуль" с 2016 года. В минувшем сезоне АПЛ голландец провёл 37 игр, в которых отличился 4 забитыми мячами.
"Барселона" проявляет интерес к Джорджиньо Вейналдуму
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в "Барселоне".
Фото: ФК "Ливерпуль"
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