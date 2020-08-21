"Барселона" проявляет интерес к Джорджиньо Вейналдуму

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум может продолжить карьеру в "Барселоне".

Фото: ФК "Ливерпуль"

В приобретении голландца заинтересован новый главный тренер "сине-гранатовых" Роналд Куман, который хорошо знаком с футболистом по совместной работе в сборной Нидерландов. "Барселона" ещё не делала официального предложения о трансфере "Ливерпулю", сообщает Sky Sports. Сам же Вейналдум доволен своим положением в команде Юргена Клоппа.



Напомним, что Вейналдум стал выступать за "Ливерпуль" с 2016 года. В минувшем сезоне АПЛ голландец провёл 37 игр, в которых отличился 4 забитыми мячами.