Ракитич: не знаю, почему я недостаточно много играл в "Барселоне"

Полузащитник Иван Ракитич рассказал о своем уходе из "Барселоны".
Global Look Press
Хорватский футболист на прошлой неделе покинул каталонский клуб и вернулся в "Севилью", заключив контракт на четыре года.

"Настало время покинуть "Барселону". Не знаю, почему я недостаточно много выходил на поле. Всегда хотел играть, но получалось так, что в клубе принимали такие решения, которые было трудно понять. Я был готов принять их ради команды", - приводит слова хавбека Marca.

Ракитич в прошлом сезоне сыграл в 42 матчах, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Каталонский клуб в прошлом сезоне финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице. "Севилья" заняла 4-е место.

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Теги: Ракитич Барселона Севилья Ла Лига
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