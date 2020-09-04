Ракитич: не знаю, почему я недостаточно много играл в "Барселоне"

Полузащитник Иван Ракитич рассказал о своем уходе из "Барселоны".

Global Look Press

Хорватский футболист на прошлой неделе покинул каталонский клуб и вернулся в "Севилью", заключив контракт на четыре года.



"Настало время покинуть "Барселону". Не знаю, почему я недостаточно много выходил на поле. Всегда хотел играть, но получалось так, что в клубе принимали такие решения, которые было трудно понять. Я был готов принять их ради команды", - приводит слова хавбека Marca.



Ракитич в прошлом сезоне сыграл в 42 матчах, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.



Каталонский клуб в прошлом сезоне финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице. "Севилья" заняла 4-е место.