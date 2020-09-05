"Барселона" не будет вновь отдавать Коутиньо в аренду

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо поможет команде в предстоящем сезоне.

Фото: MARCA

Как сообщает источник, новый тренер команды Рональд Куман рассчитывает на бразильца в предстоящем сезоне.



Прошлый год 28-летний Коутиньо провёл в "Баварии", с которой выиграл чемпионат Германии и Лигу чемпионов.



Коутиньо перешёл в "Барселону" зимой 2018 года из "Ливерпуля" за 145 млн евро.



Источник: Mundo Deportivo