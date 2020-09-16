Ранее стало известно, что форвард близок к возвращению в "Тоттенхэм", который возглавляет Жозе Моуринью. Сам "Реал" планирует расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.
"Мы ещё далеки от согласования некоторых моментов, но сейчас Гарет ближе к уходу из "Реала", чем за все предыдущие годы. Всё может произойти очень быстро, если переговоры продолжатся в таком же позитивном ключе. Гарет уже говорил с Моуринью. Он объяснил Жозе, что "Тоттенхэм" занимает особое место в его сердце", - цитирует агента Sky Sports.
Напомним, что Бэйл уже выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. В составе лондонского клуба нападающий провел 146 матчей, в которых забил 43 гола.
В минувшем сезоне Ла Лиги 31-летний футболист провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Агент: сейчас Бэйл ближе к уходу из "Реала", чем за все предыдущие годы
Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, рассказал о будущем валлийца.
Фото: ФК "Реал"
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