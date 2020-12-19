22-летний игрок "Барселоны" может закончить карьеру из-за травмы

Защитник ПАОКа Мусса Ваге, права на которого принадлежат "Барселоне", рискует завершить профессиональную карьеру из-за серьезной травмы.

Фото: ФК "Барселона"

Во время матча чемпионата Греции с "Арисом" (0:1) 22-летний игрок пытался спасти команду от пропущенного мяча и врезался в штангу, в результате чего сильно повредил правое колено. По данным источника, в ходе медицинского обследования у Ваге диагностировали разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена. Существует вероятность, что футболист не сможет возобновить профессиональную карьеру после столь серьёзной травмы. Операция игроку будет проведена в Барселоне.



ПАОК арендовал Ваге у "Барсы" в сентябре 2020 года. В нынешнем сезона греческой Суперлиги сенегальский защитник провел 7 матчей и сделал 1 голевой пас.



Источник: Sport.es