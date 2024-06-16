"Дебютный сезон в Испании Захарян не провалил. Его игру нельзя назвать впечатляющей, но и критиковать Арсена не за что. В следующем сезон он прибавит и будет заметным игроком в Ла Лиге. Всему свое время. Не рекомендую Захаряну возвращаться в "Динамо" - это шаг назад", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, что Арсен Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро - в завершившемся сезоне полузащитник провёл за испанский клуб 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Реал Сосьедад" занял шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата - команда набрала 60 очков в 38-ми встречах. Команда Марцела Лички стала бронзовым призёром чемпионата России - бело-голубые отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Рианчо: Захарян не провалил дебютный сезон в Испании
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
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