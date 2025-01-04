"Конечно, Арсен готов. Так и есть. С ним все нормально. С хорошим настроением, с надеждами. Посмотрим. Ясно, что это Кубок, но надо с чего-то начинать. Все ждали, и он в том числе. Самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся", - цитирует Голубина "СЭ".
Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки "Реала Сосьедад" и в текущем сезоне ни разу не вышел на поле.
Россиянин перешел в испанский клуб летом 2023 года за 13 миллионов евро, на счету полузащитника 40 матчей за "Реал Сосьедад", 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с "Понферрадиной" - встреча состоится завтра, 5-го января, в 17:30 по московскому времени. После 18-ти сыгранных туров команда российского полузащитника занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 25-ю набранными очками.
Представитель Захаряна: самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о попадании своего клиента в заявку на матч Кубка Испании.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"