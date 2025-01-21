— С чем связано отсутствие Захаряна в заявке команды в последних двух матчах? Он снова травмирован?
— Арсен пропустил матчи из-за травмы. У него болит лодыжка.
В текущем сезоне российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не сыграл ни в одном матче из-за травмы, которую он получил в конце июля на предсезонном сборе. При этом он два раза попал в заявку команды - 5 января на матч 1/16 финала Кубка Испании и 13 января на матч 19-го тура Ла Лиги.
Источник: "ВсеПроСпорт"
В "Реал Сосьедаде" сообщили о новой травме Арсена Захаряна
Пресс-атташе испанского "Реал Сосьедада" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: IMAGO