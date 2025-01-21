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В "Реал Сосьедаде" сообщили о новой травме Арсена Захаряна

Пресс-атташе испанского "Реал Сосьедада" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: IMAGO
— С чем связано отсутствие Захаряна в заявке команды в последних двух матчах? Он снова травмирован?
— Арсен пропустил матчи из-за травмы. У него болит лодыжка.

В текущем сезоне российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не сыграл ни в одном матче из-за травмы, которую он получил в конце июля на предсезонном сборе. При этом он два раза попал в заявку команды - 5 января на матч 1/16 финала Кубка Испании и 13 января на матч 19-го тура Ла Лиги.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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