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Эусебио Сакристан: знаем, насколько талантливы игроки "Зенита"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил восхищение Санкт-Петербургом и местной одноименной ареной.

– Как чувствует себя команда после трех поражений в последних матчах?

– Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как "Зенит" и надеемся на победу.

– Что должен сделать "Реал Сосьедад" для победы над "Зенитом"?

– Прекрасный город, прекрасный стадион. Нам здесь очень нравится. Ждем игры, уважаем футболистов "Зенита", знаем насколько они талантливы. Все это придает нам еще больше эмоций.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Сосьедад Зенит
Сегодня, 06:17
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№1 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 06:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
ЭУСЕБИО САКРИСТАН: ЗНАЕМ, НАСКОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫ ИГРОКИ "ЗЕНИТА"
Кац предлагает вам сдаться. wink
Регистрация: 5.04.2015
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