Эусебио Сакристан: знаем, насколько талантливы игроки "Зенита"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Эусебио Сакристан в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" выразил восхищение Санкт-Петербургом и местной одноименной ареной.– Команда в прекрасном состоянии. Несмотря на три поражения, мы чувствуем себя хорошо. У нас хорошие предчувствия, прекрасный настрой. Верим, что добьемся лучших результатов. Есть некоторые моменты, которые стоит проработать, но мы с большим воодушевлением готовимся к матчу с такой прекрасной командой, как "Зенит" и надеемся на победу.– Прекрасный город, прекрасный стадион. Нам здесь очень нравится. Ждем игры, уважаем футболистов "Зенита", знаем насколько они талантливы. Все это придает нам еще больше эмоций.