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Эмануэль Маммана: мы и так знали, что "Реал Сосьедад" – очень сильная команда

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана прокомментировал победу над "Реалом Сосьедад" (3:1) в Лиге Европы.

"В конце первого тайма почувствовали давление со стороны соперника, но мы и так знали, что "Реал Сосьедад" – очень сильная команда, с хорошими игроками, поэтому важно было надежно сыграть в защите. Нам это почти удалось. Что случилось в эпизоде с пропущенным голом? Честно говоря, думаю, мы проспали атаку, после которой они забили нам. Расслабились на мгновение, потеряли концентрацию – и пропустили необязательный мяч", - цитирует Мамману "Спорт-Экспресс".
Теги: Маммана Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 01:11
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