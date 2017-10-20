Названы суммы, заработанные российскими клубами в Лиге Европы - 2016/17

УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге Европы. Больше всего денег заработал "Манчестер Юнайтед", ставший победителем турнира, обыграв в финале "Аякс" (2:0). Манкунианцы заработали € 44,5 млн. На втором месте по доходам оказался "Шальке-04" (€ 17,7 млн), на третьем "Сельта" (€ 16,99 млн), а на четвёртом — "Аякс" (€ 16,2 млн).Из российских клубов больше всех заработал "Зенит" — € 8,14 млн. Далее идут "Краснодар" (€ 7,22 млн) и "Ростов" (€ 1,62 млн)."Спартак", который не смог преодолеть квалификационный барьер, заработал € 220 тыс.Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.