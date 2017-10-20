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Названы суммы, заработанные российскими клубами в Лиге Европы - 2016/17

УЕФА опубликовал финансовый доклад о доходах клубов за выступление в Лиге Европы. Больше всего денег заработал "Манчестер Юнайтед", ставший победителем турнира, обыграв в финале "Аякс" (2:0). Манкунианцы заработали € 44,5 млн. На втором месте по доходам оказался "Шальке-04" (€ 17,7 млн), на третьем "Сельта" (€ 16,99 млн), а на четвёртом — "Аякс" (€ 16,2 млн).

Из российских клубов больше всех заработал "Зенит" — € 8,14 млн. Далее идут "Краснодар" (€ 7,22 млн) и "Ростов" (€ 1,62 млн).

"Спартак", который не смог преодолеть квалификационный барьер, заработал € 220 тыс.

Все средства, распределяемые среди участников, были поделены в пропорции 60:40 между фиксированными выплатами и выплатами, которые клубы получают в зависимости от маркетингового пула.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 21:35
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Что за бред, Ростов дальше всех прошёл....??? Или в ЛЕ он меньше матчей сыграл, поэтому???

конечно меньше,он же в группе не играл
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред, Ростов дальше всех прошёл....??? Или в ЛЕ он меньше матчей сыграл, поэтому???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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