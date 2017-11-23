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"Зенит" – "Вардар": матч посетили 38 196 зрителей

На матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Вардар" на "Крестовском" присутствовали 38 196 зрителей.

Вместимость арены в Санкт-Петербурге составляет 56 196 человек.
Теги: Зенит
Вчера, 23:40
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