Мануэл Фернандеш: победа в Лиге Европы - это очень далекая мечта "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что для него не важно, с каким из соперников играть в 1/16 финала.- Не знаю. Не думаю, что это имеет такое уж значение. Хочу лишь, чтобы с соперником, который попался нам, мы смогли соперничать и, надеюсь, победить.- Да, много сильных клубов. Готов ли к соперничать с ними "Локомотив"? Мы ведь заняли первое место в группе. Не буду говорить, что способны обязательно победить любого, но если подойдем в хороших кондициях, соперничать сможем точно с каждым.- Это очень сложно. Слишком много опытных клубов высочайшего уровня. Мы должны думать о ближайших матчах и соперниках. А итоговый европейский титул – мечта, но очень далекая мечта.- Просто мы играем как единая команда, единый коллектив. Всегда помогаем друг другу, в каждом матче. Здесь нет большого секрета.