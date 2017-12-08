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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мануэл Фернандеш: победа в Лиге Европы - это очень далекая мечта "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Злина" (2:0) отметил, что для него не важно, с каким из соперников играть в 1/16 финала.
- Какого соперника предпочли бы увидеть в плей-офф теперь?
- Не знаю. Не думаю, что это имеет такое уж значение. Хочу лишь, чтобы с соперником, который попался нам, мы смогли соперничать и, надеюсь, победить.
- Эта Лига Европы – особенная. Очень много топовых команд в плей-офф.
- Да, много сильных клубов. Готов ли к соперничать с ними "Локомотив"? Мы ведь заняли первое место в группе. Не буду говорить, что способны обязательно победить любого, но если подойдем в хороших кондициях, соперничать сможем точно с каждым.
- А итоговый титул Лиги Европы – реален для "Локомотива"?
- Это очень сложно. Слишком много опытных клубов высочайшего уровня. Мы должны думать о ближайших матчах и соперниках. А итоговый европейский титул – мечта, но очень далекая мечта.
- "Локомотив" занял первое место в группе, лидирует в чемпионате.
- Просто мы играем как единая команда, единый коллектив. Всегда помогаем друг другу, в каждом матче. Здесь нет большого секрета.
"Спорт-Экспресс"
- Какого соперника предпочли бы увидеть в плей-офф теперь?
- Не знаю. Не думаю, что это имеет такое уж значение. Хочу лишь, чтобы с соперником, который попался нам, мы смогли соперничать и, надеюсь, победить.
- Эта Лига Европы – особенная. Очень много топовых команд в плей-офф.
- Да, много сильных клубов. Готов ли к соперничать с ними "Локомотив"? Мы ведь заняли первое место в группе. Не буду говорить, что способны обязательно победить любого, но если подойдем в хороших кондициях, соперничать сможем точно с каждым.
- А итоговый титул Лиги Европы – реален для "Локомотива"?
- Это очень сложно. Слишком много опытных клубов высочайшего уровня. Мы должны думать о ближайших матчах и соперниках. А итоговый европейский титул – мечта, но очень далекая мечта.
- "Локомотив" занял первое место в группе, лидирует в чемпионате.
- Просто мы играем как единая команда, единый коллектив. Всегда помогаем друг другу, в каждом матче. Здесь нет большого секрета.
"Спорт-Экспресс"
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