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Зоран Тошич: очень хотел, чтобы "Партизану" в Лиге Европы попался ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за "Партизан", прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде в соперники выпала чешская "Виктория Пльзень".

"Я следил за жеребьёвкой и очень хотел, чтобы "Партизану" попался ЦСКА. Жаль, что не сыграю с бывшими партнёрами по команде, хотя хорошо, что теперь они сыграют с "Црвеной Звездой". Теперь нам нужно обыгрывать "Викторию Плзень" и сыграть с ЦСКА в следующей стадии.

Пока не готов делать прогнозы, но могу сказать одно: ЦСКА будет очень сложно в Белграде. Также, как и "Црвене" будет непросто в Москве. Фавориты, естественно, "армейцы", а уж за кого я буду болеть, вы и так знаете", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
Теги: Тошич Партизан ЦСКА
Сегодня, 19:21
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2
(1)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
не нужны эти договорняки
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (2)

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