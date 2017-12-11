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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Зоран Тошич: очень хотел, чтобы "Партизану" в Лиге Европы попался ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за "Партизан", прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде в соперники выпала чешская "Виктория Пльзень".
"Я следил за жеребьёвкой и очень хотел, чтобы "Партизану" попался ЦСКА. Жаль, что не сыграю с бывшими партнёрами по команде, хотя хорошо, что теперь они сыграют с "Црвеной Звездой". Теперь нам нужно обыгрывать "Викторию Плзень" и сыграть с ЦСКА в следующей стадии.
Пока не готов делать прогнозы, но могу сказать одно: ЦСКА будет очень сложно в Белграде. Также, как и "Црвене" будет непросто в Москве. Фавориты, естественно, "армейцы", а уж за кого я буду болеть, вы и так знаете", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
"Я следил за жеребьёвкой и очень хотел, чтобы "Партизану" попался ЦСКА. Жаль, что не сыграю с бывшими партнёрами по команде, хотя хорошо, что теперь они сыграют с "Црвеной Звездой". Теперь нам нужно обыгрывать "Викторию Плзень" и сыграть с ЦСКА в следующей стадии.
Пока не готов делать прогнозы, но могу сказать одно: ЦСКА будет очень сложно в Белграде. Также, как и "Црвене" будет непросто в Москве. Фавориты, естественно, "армейцы", а уж за кого я буду болеть, вы и так знаете", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
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