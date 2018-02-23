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"Локомотив" впервые за 19 лет прошел первый весенний раунд еврокубка

"Локомотив" дважды обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Железнодорожники впервые с 1999 года пробились во второй весенний раунд европейского турнира. Ранее им это удавалось в несуществующем ныне Кубке кубков. В Лиге чемпионов и Кубке УЕФА москвичи каждый раз останавливались на первом же сопернике.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 00:13
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